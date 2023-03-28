Польские пограничники пожаловались, что их забросали камнями на границе с Белоруссией

0:48 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Польские пограничники пожаловались, что группа мужчин атаковала их с белорусской стороны. Об этом сообщает пресс-служба Пограничной стражи Польши.

По данным ведомства, инцидент произошёл на участке Дубиче — Церкевне. Как выяснилось, иностранцам не понравилось, что граница Польши и Белоруссии находится под охраной.

"Они бросали камни и палки", — сказано в Twitter* Пограничной стражи.

В ведомстве также добавили, что мужчины оказались рядом с польской границей, получив соответствующее разрешение от силовиков на территории Белоруссии.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил о необходимости свободных границ с Украиной и Белоруссией, ведь в будущем эти страны могли бы стать частью шенгенской зоны.

* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.

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