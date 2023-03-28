"Страна.ua": ВСУ захватили 15 российских танков Т-90 "Прорыв" в зоне СВО на Украине

Украинские войска "захватили" 15 танков Т-90 "Прорыв" в ходе боевых действий. Об этом заявили в Стратегическом командовании ВСУ. Боевики утверждают, что машина напоминает Т-72, но обладает модернизированной пушкой.

На танк установлен комплекс электронно-оптического подавления "Штора", который защищает броню от противотанковых управляемых ракет с полуавтоматической командной системой наведения или корректируемых артиллерийских боеприпасов.

Также в командовании ВСУ обнаружили на танках французское оборудование связи и микросхемы, приобретённые российскими разработчиками несмотря на санкции, сообщает издание "Страна.ua".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.