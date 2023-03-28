Украинские националисты избавляются от русскоязычных военнослужащих, заставляя их выполнять самые сложные задачи, следует из заявления политолога Олега Иванникова.
По его словам, русскоязычные для боевиков ВСУ — это люди "второго сорта", которых можно отправить на невыполнимые задания.
"Поэтому смертность у ВСУ так велика", — уточнил эксперт в беседе с URA.RU.
Специалист добавил, что русскоязычные граждане Украины чаще всего служат на передовых позициях. Как пояснил Иванников, они не в силах избежать мобилизации, ведь Киев жестоко расправляется со всеми, кто пытается оказать содействие режиму.
Ранее украинский депутат Давид Арахамия допустил новую волну мобилизации на Украине для стягивания войск к белорусской границе.
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