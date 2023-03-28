Иванников: ВСУ избавляются от русскоязычных военных, отправляя их на самые сложные задания

Украинские националисты избавляются от русскоязычных военнослужащих, заставляя их выполнять самые сложные задачи, следует из заявления политолога Олега Иванникова.

По его словам, русскоязычные для боевиков ВСУ — это люди "второго сорта", которых можно отправить на невыполнимые задания.

"Поэтому смертность у ВСУ так велика", — уточнил эксперт в беседе с URA.RU.

Специалист добавил, что русскоязычные граждане Украины чаще всего служат на передовых позициях. Как пояснил Иванников, они не в силах избежать мобилизации, ведь Киев жестоко расправляется со всеми, кто пытается оказать содействие режиму.

Ранее украинский депутат Давид Арахамия допустил новую волну мобилизации на Украине для стягивания войск к белорусской границе.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.