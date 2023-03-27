Власти Украины готовятся к ужесточению мобилизации для стягивания войск к белорусской границе. Об этом сообщает Sky News.
Лидер украинской партии "Слуга народа" Давид Арахамия отметил в интервью телеканалу, что Киев сможет перебросить как минимум восемь своих бригад к границе в случае размещения Россией тактического ядерного оружия (ТЯО) в Белоруссии. Как пояснил депутат, такой шаг Украины нужно воспринимать в качестве "реального вызова".
"Придётся призвать ещё больше людей в армию", — подчеркнул политик.
По словам Арахамии, если ядерное оружие РФ появится в Белоруссии, украинское командование должно будет открыть второй фронт протяжённостью более тысячи километров.
Ранее представители Пентагона заявили, что США не собираются менять боевую готовность своих ядерных сил, несмотря на желание Москвы разместить ТЯО на белорусской территории.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Житель подконтрольного Киеву Гуляйполя Запорожской области устроил самосуд над украинскими военными, сообщил представитель администрации региона Владимир Рогов.