Sky News: на Украине допускают усиление мобилизации для стягивания войск к границе с Белоруссией

Власти Украины готовятся к ужесточению мобилизации для стягивания войск к белорусской границе. Об этом сообщает Sky News.

Лидер украинской партии "Слуга народа" Давид Арахамия отметил в интервью телеканалу, что Киев сможет перебросить как минимум восемь своих бригад к границе в случае размещения Россией тактического ядерного оружия (ТЯО) в Белоруссии. Как пояснил депутат, такой шаг Украины нужно воспринимать в качестве "реального вызова".

"Придётся призвать ещё больше людей в армию", — подчеркнул политик.

По словам Арахамии, если ядерное оружие РФ появится в Белоруссии, украинское командование должно будет открыть второй фронт протяжённостью более тысячи километров.

Ранее представители Пентагона заявили, что США не собираются менять боевую готовность своих ядерных сил, несмотря на желание Москвы разместить ТЯО на белорусской территории.