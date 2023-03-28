В Белгородской области задержали жительницу Москвы с гранатами и патронами из ЛНР

В Белгородской области задержали 36-летнюю мать двоих детей, которая возвращалась в Москву от мобилизованного мужа. Правоохранительные органы обратили внимания на подозрительную сумку женщины, которая была плотно перемотана скотчем.

В ходе досмотра в её сумке нашли гранату Ф-1, дымовую гранату и более 60 патронов. Задержанная объяснила, что посылку получила от мобилизованного мужа, а о содержимом она не знала.

Москвичка сообщила, что посылку она везёт от супруга, который находится в зоне СВО с октября прошлого года. Женщина периодически навещает мужа в месте дислокации в ЛНР, в том числе вместе с детьми, передаёт bel.ru.

Правоохранительными органами было выяснено, что мобилизованный попросил супругу доставить посылку своему сослуживцу по мотострелковому полку. Груз у женщины изъяли и проводят проверку в отношении москвички и её мужа.

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