Литовкин рассказал, что подлодка "Ясень" способна нанести удар по городам США, если "подкрадётся" к побережью

1:01 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Главное предназначение атомной подводной лодки "Ясень" — это противостояние с другими субмаринами. Однако если она сможет незаметно "подкрасться" к американскому побережью, то вполне в состоянии ударить и по городам США. Об этом рассказал военный эксперт Виктор Литовкин.

"Атомная подводная лодка "Ясень" предназначена не для ударов по берегу, а для борьбы с подлодками. Но она, безусловно, может такие удары наносить. И если ее проморгать, то "Ясень" действительно способен натворить дел", — сказал Литовкин в разговоре с NEWS.ru.

При этом эксперт прибавил, что США превосходят Россию по числу таких подлодок, потому что "они там тоже не дураки".

Таким образом Литовкин оценил статью издания Washington Examiner, написавшего, что российские подлодки несут угрозу Вашингтону, отметив, что это излюбленная тактика американцев для "выбивания денег" на развитие своего военно-промышленного комплекса.

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