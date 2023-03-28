Пушилин: ВСУ потеряли около 30 военных под Угледаром, пытаясь прощупать оборону РФ

0:16 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли порядка 30 военных, пытаясь прощупать российскую оборону в районе Угледара, следует из заявления врио руководителя Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина.

Он также отметил, что украинская армия лишилась нескольких единиц техники на этом направлении. Как пояснил Пушилин, после прощупывания обороны боевики ВСУ намеревались начать разведку боем, однако подразделения РФ сорвали все планы киевского режима.

"Противник потерял около 30 боевиков", — подтвердил врио главы ДНР в эфире "Соловьёв. Live".

Кроме того, он добавил, что ВС России продолжают вытеснять украинских военных с Угледарского направления.

Ранее стало известно, что российский солдат с позывным "Цыган" в одиночку захватил опорный пункт ВСУ в районе Угледара. За этот подвиг бойца наградили орденом Мужества.

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