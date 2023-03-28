Возле железнодорожных путей в Новой Москве обнаружены обломки жёлто-синего беспилотника

0:51 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские журналисты сообщили, что около железнодорожных путей на территории Новой Москвы найдены обломки жёлто-синего БПЛА.

По информации Telegram-канала Baza, житель села Свитино обнаружил обломки во время прогулки с собакой. Части беспилотника находились примерно в ста метрах от путей. Как заявил мужчина, аппарат имеет жёлто-синий цвет. Размах крыльев БПЛА составляет два метра, добавил россиянин. Он заметил на крыльях надпись "Слава Украине", отметили журналисты.

В беседе с ТАСС правоохранители подтвердили данные о нахождении обломков. На месте находятся следователи, сказали в агентстве.

Ранее в Telegram-канала Mash сообщили о беспилотнике в небе над аэропортом Внуково.

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