Российские журналисты сообщили, что около железнодорожных путей на территории Новой Москвы найдены обломки жёлто-синего БПЛА.
По информации Telegram-канала Baza, житель села Свитино обнаружил обломки во время прогулки с собакой. Части беспилотника находились примерно в ста метрах от путей. Как заявил мужчина, аппарат имеет жёлто-синий цвет. Размах крыльев БПЛА составляет два метра, добавил россиянин. Он заметил на крыльях надпись "Слава Украине", отметили журналисты.
В беседе с ТАСС правоохранители подтвердили данные о нахождении обломков. На месте находятся следователи, сказали в агентстве.
Ранее в Telegram-канала Mash сообщили о беспилотнике в небе над аэропортом Внуково.
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