RV: Бойцы штурмового подразделения ДНР захватили в плен шесть украинских боевиков, взяв позицию ВСУ под Авдеевкой

0:53 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Telegram-канал "Операция Z: Военкоры Русской Весны" продолжают держать руку на пульсе и знакомить с успехами российских сил в рамках проведения специальной военной операции на Украине.

Сообщается, что военнослужащие штурмового подразделения 1-го Донецкого армейского корпуса взяли позицию противника возле Авдеевки, где продолжаются бои.

Бойцы захватили трофеи в виде иностранного вооружения. Часть боевиков ВС Украины была ликвидирована. Шестеро из них сдались в плен. Все они оказались мобилизованными и добровольно назвали свои имена. Благодаря этому разумному решению солдаты остались живыми и уже скоро отправятся в тыл. Всем пленным оказана медицинская помощь.

Ранее сообщалось, что Авдеевка находится в полукольце.

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