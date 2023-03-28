Украинская певица Алина Паш поделилась впечатлениями о фронте: свиньи едят тела

Украинская певица Алина Паш рассказала о тяжёлых впечатлениях от увиденного на фронте. Она дала семь концертов в прифронтовой зоне перед европейским турне.

По словам участницы вокального шоу "Х-фактор", то, что она увидела в Бахмуте (Артёмовске) и Донецке, её шокировало. Там всё кажется нереальным, это был вызов, заявила певица в беседе с немецким изданием Die Welt*.

Паш добавила, что в глазах людей на фронте не было гнева и агрессии, а было больше сострадания, любви и жизни.

"Да, несмотря на неизгладимый, травмирующий опыт военных действий. Вы видите, как свиньи едят трупы", — рассказала исполнительница.

*Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ ограничил доступ к сайту ежедневной германской газеты Die Welt*.

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