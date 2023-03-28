Министр Военно-воздушных сил США Фрэнк Кендалл объявил об итогах испытания американской гиперзвуковой ракеты воздушного базирования.
"Те испытания, которые мы провели, не были успешны", — подчеркнул политик, слова которого приводит CNN.
Как добавил чиновник, Вашингтон не получил необходимые данные. По словам Кендалла, Штаты намерены "извлечь урок" и повторить испытания.
Они проходили 13 марта этого года. Военные выпустили с бомбардировщика B-52H ракету AGM-183 ARRW.
Известно, что в РФ и Китае гиперзвуковые системы уже стоят на вооружении.
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