ВВС США рассказали о неудачном испытании гиперзвукового оружия и пообещали "извлечь урок"

0:43 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Министр Военно-воздушных сил США Фрэнк Кендалл объявил об итогах испытания американской гиперзвуковой ракеты воздушного базирования.

"Те испытания, которые мы провели, не были успешны", — подчеркнул политик, слова которого приводит CNN.

Как добавил чиновник, Вашингтон не получил необходимые данные. По словам Кендалла, Штаты намерены "извлечь урок" и повторить испытания.

Они проходили 13 марта этого года. Военные выпустили с бомбардировщика B-52H ракету AGM-183 ARRW.

Известно, что в РФ и Китае гиперзвуковые системы уже стоят на вооружении.

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