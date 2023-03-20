Военный эксперт объяснил, долетит ли ракета "Оникс" до суда в Гааге: это не гиперзвуковая ракета

1:14 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Бывший начальник зенитно-ракетных войск ВС РФ Сергей Хатылев объяснил, сможет ли ракета "Оникс" достичь Гаагского суда, согласно угрозе Дмитрия Медведева.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем микроблоге написал, что ответом на ордер суда в Гааге на арест Владимира Путина, может стать точечный удар гиперзвуковой ракетой "Оникс" по зданию суда в Гааге.

Ранее политолог Сергей Марков отметил, что угрожать Гааге ракетным ударом это "уже чересчур".

Военный эксперт объяснил, что противокорабельная ракета "Оникс" не относится к гиперзвуковым, так как её скорость составляет около трёх тысяч километров в час, в то время как гиперзвуковым оружие считается при скорости свыше пяти тысяч километров в час.

Хатылев отметил, что в техническом плане ракета "Оникс" может достичь Гааги.

"Увы, господа, все ходят под Богом и ракетами. Вполне можно себе представить точечное применение гиперзвукового "Оникса" из Северного моря с российского корабля по гаагскому зданию суда", — цитирует слова эксперта Общественная Служба Новостей.