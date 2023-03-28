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URA.RU: бойцы ВСУ обманывают российских военных, используя красные повязки

1:08
Силовые структуры

Украинские военные обманным путём стараются оказаться в тылу ВС РФ. Для этого они используют красные повязки, пытаясь выдавать себя за россиян. Об этом рассказал военнослужащий с позывным "Князь" в разговоре с журналистом URA.RU.

URA.RU: бойцы ВСУ обманывают российских военных, используя красные повязки

"Наша разведка очень часто перехватывает их радиопереговоры и доводит нам, что диверсионные группы ВСУ могут выходить со стороны противника в нашей пиксельной форме с красными повязками. Причем они выходят без оружия и выносят "раненых" бойцов, симулируя отступление", — раскрыл военный коварные планы противника.

Российский солдат отметил, что бойцы ВС РФ уже не впервые наблюдают такие хитрости со стороны украинских военных, и готовы адекватно на них реагировать.

"Князь" добавил, что российские военнослужащие находятся в постоянном состоянии готовности к встречам с диверсантами, прекрасно помня о том, что рядом находится противник и он не дремлет. Боец подчеркнул, что обо всех перемещениях с "той" стороны их всегда предупреждают.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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