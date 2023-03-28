Клинцевич: НАТО может направить свои войска на Украину после провала наступления ВСУ

1:22 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Несмотря на заверения стран НАТО, что свои войска на Украину они вводить не будут, некоторые специалисты считают, что блок найдёт причину, чтобы сделать наоборот. Глава Российского союза ветеранов Афганистана, бывший член комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич считает, что Североатлантический альянс может пойти на этот шаг, когда ВСУ получат отпор, пытаясь начать своё масштабное наступление.

Он отметил, что украинские войска готовят Соединённые Штаты Америки, но наступление будет проводиться силами ВСУ.

"И они отлично понимают, что ВСУ получат колоссальный отпор в случае широкомасштабного наступления. В информационном поле это сформулируют как очередную агрессию России и необходимость введения (Войска. — Прим. ред.) стран НАТО для обеспечения безопасности граждан Украины", — сказал Клинцевич Телеканалу "360".

Экс-сенатор уверен, что задача НАТО в конфликте — уничтожение России. Поэтому вскоре будет развязано три дополнительных фронта с участием трёх корпусов ВС Украины, которые подготовили специалисты Запада — это Молдавия, Приднестровье, Грузия, Абхазия, Осетия и Белоруссия, Польша, Украина.

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