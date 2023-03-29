Киев подтвердил ликвидацию опытного лётчика ВВС Украины, которого планировали обучать в НАТО

0:46 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинская 831-я бригада тактической авиации ВВС официально подтвердила гибель майора Дениса Кирилюка "при выполнении боевого задания".

Его тяжёлый истребитель Су-27 сбили во время атаки беспилотников-камикадзе "Герань-2" ВКС РФ, сообщает издание "Военное обозрение" со ссылкой на соцсети подразделения ВВС Украины.

Ранее Генштаб ВСУ сообщал, что майор Кирилюк совершил более 70 боевых вылетов с момента начала спецоперации Вооружённых сил РФ на Украине. Он считался одним из опытнейших лётчиков украинских ВВС и готовился к поездке за границу, где должен был пройти курсы по управлению самолётами НАТО.

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