Ночью 22 марта ВСК РФ нанесли удар беспилотниками-камикадзе по объектам противовоздушной обороны в пригородах столицы Украины.
"По последним сведениям, поражены комплексы ПВО, которые некоторое время назад были поставлены на Украину западными спонсорами украинского конфликта", — сообщает издание "Военное обозрение".
Авторы материала уточняют, что громкие взрывы слышали жители Вышгорода, находящегося к северу от Киева.
Ранее военный эксперт заявил, что уже осенью практически вся украинская армия будет уничтожена. Это произойдёт, как только ВС РФ отобьёт контрнаступление боевиков, в котором будут участвовать сотни иностранных танков.
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