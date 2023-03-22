ВО: дроны ВКС РФ уничтожили иностранные комплексы ПВО в Киевской области

0:48 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Ночью 22 марта ВСК РФ нанесли удар беспилотниками-камикадзе по объектам противовоздушной обороны в пригородах столицы Украины.

"По последним сведениям, поражены комплексы ПВО, которые некоторое время назад были поставлены на Украину западными спонсорами украинского конфликта", — сообщает издание "Военное обозрение".

Авторы материала уточняют, что громкие взрывы слышали жители Вышгорода, находящегося к северу от Киева.

Ранее военный эксперт заявил, что уже осенью практически вся украинская армия будет уничтожена. Это произойдёт, как только ВС РФ отобьёт контрнаступление боевиков, в котором будут участвовать сотни иностранных танков.