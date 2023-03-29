Украинский военный блогер описал ужасную обстановку в Артёмовске

Украинский военный блогер опубликовал видеообращение, в котором рассказал о происходящем в Артёмовске.

По его словам, части ВСУ пока ещё удерживают позиции в городе, но за это приходится расплачиваться жизнями сотен боевиков.

"Я не собираюсь нести вам всякую победобесную хрень. Бахмут стоит, но какой ценой?", — говорит боевик.

По его словам, в Артёмовске гибнут "лучшие люди". Боевик также отмечает, что российские части продолжают наступление. Однако, у самого блогера "пока всё хорошо".

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