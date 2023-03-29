Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
За год в Татарстане пресекли почти восемь тысяч нарушений природоохранных законов
Украинский военный блогер описал ужасную обстановку в Артёмовске
RT: певца Валерия Меладзе призывают проверить на предмет финансирования ВСУ
РИА Новости: Россия напомнила Соединённым Штатам Америки о риске ядерной конфронтации
Обозреватель 19FortyFive Дэвис: США уже победили Россию, конфликт на Украине можно заканчивать
Максим Галкин* показал архивные фото Пугачёвой с маленькими детьми на руках: "Любимки"
Экс-премьер Азаров назвал захват Западной Украины главной целью Польши
Чистая прибыль BYD, поддерживаемой Баффеттом, подскочила более чем на 400% благодаря резкому росту продаж электромобилей
El Pais: Испания отправит первые шесть танков Leopard на Украину сразу после Пасхи

Генштаб ВСУ рассматривает вариант переноса контрнаступления на май-июнь

0:56
Силовые структуры

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный планирует перенести обещанное контрнаступление на конец весны. По его словам, на данный момент наступательные манёвры довольно сложно организовать из-за серьёзной распутицы на дорогах, поскольку военная техника может увязнуть в грязи. Аналогичного мнения придерживается и генерал Александр Сырский. Он также отметил, что украинские войска не могут начать контратаку в Артёмовске из-за дождей.  

Генштаб ВСУ рассматривает вариант переноса контрнаступления на май-июнь

Залужный считает наиболее подходящим временем для наступления ВСУ май или июнь, когда грунт высохнет. Однако США требуют от киевского руководства срочных успехов на поле боя, поскольку от этого будут зависеть дальнейшая помощь со стороны Запада и результат президентских выборов в 2024 году, сообщает "Военное обозрение".  

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Владимир Рогов рассказал, когда и где будут наступать ВСУ
Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Северная Корея готова направить в зону СВО 500 тысяч солдат и воевать на стороне РФ — Сладков

Северная Корея готова присоединиться к специальной военной операции.

Военкор Сладков заявил о готовности КНДР отправить своих солдат в зону СВО на Украине
Царьград: танкисты ВСУ в Великобритании отказались возвращаться на Украину
Во время обучения в Британии только 20 процентов украинских военных сумели показать какие-то знания
ВСУ якобы захватили 15 российских танков Т-90 "Прорыв"
Германия готовится к войне с США за передел мира — Wsws
Александр Калягин: у нас никогда не будет недостатка в театральных талантах Анжела Якубовская Передавать Белоруссии российское ТЯО опасно Любовь Степушова У писателя слава и аппетит всегда шли рука об руку Сергей Лебедев
Экс-офицер армии США раскрыл недостатки поступившей на Украину натовской техники
Садальский намекнул на будущее Иосифа Пригожина одной фотографией
Сладков объяснил, почему Россия не уничтожает мосты и железнодорожные узлы на Украине
Сладков объяснил, почему Россия не уничтожает мосты и железнодорожные узлы на Украине
Последние материалы
За год в Татарстане пресекли почти восемь тысяч нарушений природоохранных законов
Украинский военный блогер описал ужасную обстановку в Артёмовске
RT: певца Валерия Меладзе призывают проверить на предмет финансирования ВСУ
Генштаб ВСУ рассматривает вариант переноса контрнаступления на май-июнь
РИА Новости: Россия напомнила Соединённым Штатам Америки о риске ядерной конфронтации
Обозреватель 19FortyFive Дэвис: США уже победили Россию, конфликт на Украине можно заканчивать
Максим Галкин* показал архивные фото Пугачёвой с маленькими детьми на руках: "Любимки"
Экс-премьер Азаров назвал захват Западной Украины главной целью Польши
Чистая прибыль BYD, поддерживаемой Баффеттом, подскочила более чем на 400% благодаря резкому росту продаж электромобилей
El Pais: Испания отправит первые шесть танков Leopard на Украину сразу после Пасхи
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников