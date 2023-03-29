Генштаб ВСУ рассматривает вариант переноса контрнаступления на май-июнь

0:56 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный планирует перенести обещанное контрнаступление на конец весны. По его словам, на данный момент наступательные манёвры довольно сложно организовать из-за серьёзной распутицы на дорогах, поскольку военная техника может увязнуть в грязи. Аналогичного мнения придерживается и генерал Александр Сырский. Он также отметил, что украинские войска не могут начать контратаку в Артёмовске из-за дождей.

Залужный считает наиболее подходящим временем для наступления ВСУ май или июнь, когда грунт высохнет. Однако США требуют от киевского руководства срочных успехов на поле боя, поскольку от этого будут зависеть дальнейшая помощь со стороны Запада и результат президентских выборов в 2024 году, сообщает "Военное обозрение".

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