В Генштабе ВСУ признали, что штурмовые действия ВС РФ под Артёмовском успешны

0:55 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Киеве согласились, что наступательные действия российской армии под Артёмовском проходят с "частичным успехом". Об этом заявили в Генштабе ВСУ.

"На Бахмутском (украинское название Артемовска) направлении враг продолжает штурмовые действия города Бахмут, имеет частичный успех", - сказано в вечерней сводке, опубликованной на странице Генштаба ВСУ в Facebook*.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский выразил опасение, что в случае потери Артёмовска международное сообщество усомнится в победе Киева, и на Западе его заставят договариваться с Россией.

При этом Зеленский признал, что потеря Артёмовска станет для Украины поражением в политическом, нежели в тактическом плане.

* Facebook принадлежит компании Meta, которая запрещена и признана экстремистской организацией в РФ.

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