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В Генштабе ВСУ признали, что штурмовые действия ВС РФ под Артёмовском успешны

0:55
Силовые структуры

В Киеве согласились, что наступательные действия российской армии под Артёмовском проходят с "частичным успехом". Об этом заявили в Генштабе ВСУ.

В Генштабе ВСУ признали, что штурмовые действия ВС РФ под Артёмовском успешны

"На Бахмутском (украинское название Артемовска) направлении враг продолжает штурмовые действия города Бахмут, имеет частичный успех", - сказано в вечерней сводке, опубликованной на странице Генштаба ВСУ в Facebook*.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский выразил опасение, что в случае потери Артёмовска международное сообщество усомнится в победе Киева, и на Западе его заставят договариваться с Россией.

При этом Зеленский признал, что потеря Артёмовска станет для Украины поражением в политическом, нежели в тактическом плане. 

* Facebook принадлежит компании Meta, которая запрещена и признана экстремистской организацией в РФ.

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Генерал-майор ФСБ: "мы победим Украину, но при одном условии..."
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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