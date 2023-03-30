Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Философ Коряковцев: народ больше смеётся над оппозицией, чем над властью
Марочко: диверсионные группы спецподразделений Киева работают в районе Артёмовска
Банк Англии обрушился на фонды, которые чуть не загубили финансовую систему Великобритании
Актриса Воскресенская: "Сейчас на роль скорее утвердят блогера, чем профессионала"
Экс-офицер Британии Ингрэм: США откажутся от Зеленского после выборов в 2024 году
Марочко: ВСУ провоцируют российских военных стрелять вхолостую, расходуя боеприпасы
Один из самых дорогих гонконгских домов конфискован у китайского магната
Onet: после проигрыша на поле боя с Украиной Россия не распадётся
ChatGPT задал вопрос премьер-министру Японии Фумио Кисиде

Военный эксперт Кнутов: для старых танков Т-54 найдутся задачи в зоне СВО

0:58
Силовые структуры

Многие россияне были удивлены информацией о поставке в зону СВО устаревших танков Т-54. Этим боевым машинам на Украине найдётся применение, уверен военный эксперт Юрий Кнутов.

Военный эксперт Кнутов: для старых танков Т-54 найдутся задачи в зоне СВО

Советский средний танк Т-54 был принят на вооружение после Великой Отечественной войны и отлично зарекомендовал себя за 30 лет эксплуатации, отметил специалист. Сейчас его броня устарела, но машину вовсе не обязательно отправлять на передовую.

"Танк можно использовать как самоходную артиллерийскую установку (САУ). Его можно успешно применять для средств обороны, обстрела позиции противника. Для таких задач Т-54 вполне подходит", — подчеркнул Кнутов в интервью Общественной Службе Новостей.

К тому же, добавил эксперт, установка динамической защиты повысит бронестойкость машины до уровня современного Т-90.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Танки аварий не боятся: Российская армия получит новые технологии
Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Российская ракета уничтожила западные танки — Руденко

Уничтожены западные танки ВСУ.

Военкор Руденко заявил об уничтожении ВС РФ западных танков ВСУ в Запорожской области
DW*: военный ВСУ расплакался, вспоминая о десятках тысяч убитых сослуживцев
Военный ВСУ расплакался, говоря о потерях Украины
Взятие Артёмовска решает исход СВО. У США новая идея в отношении Украины
Обнаружен полигон, где ВСУ разместили западную технику
Александр Калягин: у нас никогда не будет недостатка в театральных талантах Анжела Якубовская Передавать Белоруссии российское ТЯО опасно Любовь Степушова У писателя слава и аппетит всегда шли рука об руку Сергей Лебедев
Разведчик назвал вылазку диверсантов в Брянскую область репетицией наступления ВСУ
Берлин намеренно пожинает плоды терактов на "Северных потоках"
Появилось видео со скоплением техники ВСУ, что может говорить о подготовке наступления
Появилось видео со скоплением техники ВСУ, что может говорить о подготовке наступления
Последние материалы
Как избежать травм при тренировке на улице
Хазин: патронаж РФ — подарок Путина Си Цзиньпину, который вызвал недовольство в США
Марочко: ВСУ используют технику с одинаковыми номерами для обмана российской разведки
The Paper: Британия спасает свои танки от позора, поставляя ВСУ снаряды с обеднённым ураном
Политик Филиппо призвал привлечь к ответственности французов, обучающих боевиков ВСУ
ТАСС: расчёты систем "Солнцепёк" ВС РФ поразили три украинских опорных пункта
Генерал Ивлев: заявление Киева о готовящемся контрнаступлении — словоблудие
Рэй Курцвейл: к 2030 году люди обретут бессмертие
Пушилин: ВСУ в случае контрнаступления перейдут в атаку на нескольких направлениях
Easyjet: идентифицировать людей будут по сердцебиению, а не по паспортам
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников