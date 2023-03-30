Военный эксперт Кнутов: для старых танков Т-54 найдутся задачи в зоне СВО

0:58 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Многие россияне были удивлены информацией о поставке в зону СВО устаревших танков Т-54. Этим боевым машинам на Украине найдётся применение, уверен военный эксперт Юрий Кнутов.

Советский средний танк Т-54 был принят на вооружение после Великой Отечественной войны и отлично зарекомендовал себя за 30 лет эксплуатации, отметил специалист. Сейчас его броня устарела, но машину вовсе не обязательно отправлять на передовую.

"Танк можно использовать как самоходную артиллерийскую установку (САУ). Его можно успешно применять для средств обороны, обстрела позиции противника. Для таких задач Т-54 вполне подходит", — подчеркнул Кнутов в интервью Общественной Службе Новостей.

К тому же, добавил эксперт, установка динамической защиты повысит бронестойкость машины до уровня современного Т-90.

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