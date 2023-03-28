Эксперт Дандыкин рассказал о будущих дуэлях с западными танками: Начнётся охота за зверьём

0:47 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Иностранные танки на службе украинской армии станут ценными трофеями для бойцов Вооружённых Сил РФ, уверен военный эксперт Василий Дандыкин.

Как только они появятся на линии боевого соприкосновения, "начнётся охота российских танкистов и лётчиков за этим зверьём", добавил специалист.

"Уже много что было: молились в Киеве на Javelin, молились на HIMARS, теперь вот они молятся на всю эту нечисть с крестами на броне", — напомнил Дандыкин в интервью Телеканалу 360.

Он уточнил, что российский танк Т90 СМ превосходит многие западные аналоги, даже модернизированные, а потому танковая дуэль с британской или американской боевой машиной будет показательным боем.

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