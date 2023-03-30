РИА Новости: Зеленского признали агентом Кремля

1:09 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Президент Украины Владимир Зеленский фактически расписался в том, что "крепость Бахмут" имеет сугубо политическую цель. Об этом он заявил в интервью Associated Press, пишет обозреватель издания РИА Новости Давид Нармания.

Зеленский убеждён, что после поражения в Артёмовске (Бахмуте) Киеву придётся столкнуться с колоссальным давлением, и в таких условиях, по его словам, будет очень сложно отказаться от переговоров с Россией.

Однако через несколько часов после этого замминистра обороны Украины Анна Маляр выступила с интересными тезисами, которые диаметрально противоположны тому, что говорил Зеленский. Из её высказываний следует, что решение удерживать Артёмовск сугубо политическое, но такая возможность Киевом даже не рассматривается.

"Как так вышло, что замглавы военного ведомства не знает, за что воюют её солдаты, — вопросы хороший. В любом случае для Маляр есть плохие новости: либо российские СМИ сумели убедить Зеленского, либо Зеленский и есть агент Кремля", — заключил публицист.

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