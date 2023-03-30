Генерал Романенко: наступление ВСУ начнётся, когда Киев выполнит задачу стратегической обороны

1:01 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Контрнаступление вооружённых сил Украины (ВСУ) не начнётся, пока Киев не выполнит задачу стратегической обороны. Украинские военные сначала должны остановить продвижение армии РФ. Об этом заявил военный эксперт, генерал-лейтенант ВСУ Игорь Романенко в эфире телемарафона.

По его словам, важно, чтобы российские войска перешли к обороне. Но эти задачи пока не выполнены, отметил генерал.

Он добавил, что Украина не только сосредоточивается на выполнении данных задач, но и формирует стратегические резервы для подготовки и осуществления контрнаступательных действий.

В предстоящем контрнаступлении может быть несколько направлений для того, чтобы рассредоточить усилия противника, заметил Романенко.

По его мнению, резервы ВСУ должны составлять не менее трёх корпусов по 20 тысяч бойцов с соответствующей техникой и подготовленными экипажами.

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