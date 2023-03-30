Контрнаступление вооружённых сил Украины (ВСУ) не начнётся, пока Киев не выполнит задачу стратегической обороны. Украинские военные сначала должны остановить продвижение армии РФ. Об этом заявил военный эксперт, генерал-лейтенант ВСУ Игорь Романенко в эфире телемарафона.
По его словам, важно, чтобы российские войска перешли к обороне. Но эти задачи пока не выполнены, отметил генерал.
Он добавил, что Украина не только сосредоточивается на выполнении данных задач, но и формирует стратегические резервы для подготовки и осуществления контрнаступательных действий.
В предстоящем контрнаступлении может быть несколько направлений для того, чтобы рассредоточить усилия противника, заметил Романенко.
По его мнению, резервы ВСУ должны составлять не менее трёх корпусов по 20 тысяч бойцов с соответствующей техникой и подготовленными экипажами.
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