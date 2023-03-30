Генерал Ивлев: заявление Киева о готовящемся контрнаступлении — словоблудие

0:47 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Раскрывать планы военной операции ни один нормальный военачальник никогда не станет. Поэтому заявление министра обороны Украины Алексея Резникова о готовящемся по нескольким направлениям наступлении — это словоблудие, попытка ввести в заблуждение российских военных. Такое мнение высказал депутат Госдумы от Крыма, генерал-майор запаса Леонид Ивлев в беседе с РИА Новости.

Политик считает, что так киевское командование пытается прощупать слабые места в обороне и взять Россию "на слабо". Однако добиться этого они не смогут, заметил генерал.

Ранее Резников заявил, что контрнаступление ВСУ будет идти по нескольким направлениям, оно якобы может начаться в апреле-мае.

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