Клинцевич не исключил попытки прорыва ВСУ к Азовскому морю

0:40 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Боевики украинской армии во время весеннего наступления попытаются прорваться к Азовскому морю. Однако подобные манёвры будут купированы российскими войсками. Об этом заявил глава Центра изучения военных и политических конфликтов, эксперт Андрей Клинцевич.

"Реальных характеристик, чтобы они могли выйти к Азовскому морю, нет", — отметил он в эфире "Соловьев Live".

Эксперт не исключил, что противник сможет проникнуть в передовые рубежи обороны ВС РФ, если создаст мощный танковый кулак. В таком случае российские силы перебросят в регион дополнительные резервы, полагает Клинцевич.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.