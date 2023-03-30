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Юрист Семеновский: власти могут обменять журналиста WSJ Гершковича на задержанного в США россиянина

1:53
Силовые структуры

Старший преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Семеновский в беседе с Pravda.Ru прокомментировал задержание журналиста московского бюро американского издания The Wall Street Journal Эвана Гершковича.

Юрист Семеновский: власти могут обменять журналиста WSJ Гершковича на задержанного в США россиянина

"Это преступление является особо тяжким, и виновным по статье 276 УК РФ лицам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет. Состав правонарушения был расширен с учётом проведения Россией специальной военной операции и необходимостью своевременно реагировать на действия недружественных стран и их разведок", — сказал эксперт.

Однако он отметил, что у следственных органов и ФСБ должны быть крайне веские основания. Как напомнил специалист, в 2021 году по этой статье в РФ осудили всего три человека, а в 2020 — одного.

"Задержанный является гражданином США, поэтому его судьба зависит не только от юридической, но и от политической и дипломатической сфер. Как в случае доказанности вины Гершковича, так и на этапе следствия власти могут рассмотреть различные варианты при взаимодействии российской стороны с компетентными органами Штатов. Прецеденты обменов американских шпионов на удерживаемых россиян имеются — от обмена Рудольфа Абеля на Фрэнсиса Пауэрса в 60-х годах прошлого века до обмена Анны Чапман и других граждан РФ на ряд лиц, в которых были заинтересованы США, в том числе на Сергея Скрипаля", — заключил юрист.

Ранее сотрудники ФСБ задержали Гершковича на территории Екатеринбурга. По словам правоохранителей, гражданин Штатов пытался получить секретную информацию.

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Автор Евгения Васильева.
Евгения Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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