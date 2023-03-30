Сотрудники ФСБ задержали корреспондента московского бюро американского издания The Wall Street Journal Эвана Гершковича на территории Екатеринбурга.
По данным ведомства, аккредитованный при Министерстве иностранных дел РФ журналист подозревается в шпионаже в интересах Белого дома.
"Пресечена противоправная деятельность корреспондента WSJ Эвана Гершковича 1991 года рождения", — сообщили журналистам в пресс-службе ФСБ России.
Отмечается, что гражданин США пытался получить секретную информацию, выполняя задание Вашингтона. Его подозревают в сборе сведений, которые составляют государственную тайну. Речь идёт о материалах, связанных с работой предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) РФ.
В отношении Гершковича возбудили уголовное дело по статье 276 УК РФ ("Шпионаж").
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