ФСБ задержала в Екатеринбурге корреспондента WSJ Гершковича по подозрению в шпионаже

0:59 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Сотрудники ФСБ задержали корреспондента московского бюро американского издания The Wall Street Journal Эвана Гершковича на территории Екатеринбурга.

По данным ведомства, аккредитованный при Министерстве иностранных дел РФ журналист подозревается в шпионаже в интересах Белого дома.

"Пресечена противоправная деятельность корреспондента WSJ Эвана Гершковича 1991 года рождения", — сообщили журналистам в пресс-службе ФСБ России.

Отмечается, что гражданин США пытался получить секретную информацию, выполняя задание Вашингтона. Его подозревают в сборе сведений, которые составляют государственную тайну. Речь идёт о материалах, связанных с работой предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) РФ.

В отношении Гершковича возбудили уголовное дело по статье 276 УК РФ ("Шпионаж").

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