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Heute: репортёр Верштюц заявил, что ВСУ начали разминирование полей под Херсоном для наступления

1:04
Силовые структуры

Перед весенним наступлением, анонсированным Киевом, ВСУ атаковали Мелитополь, который находится под контролем России. Целью украинцев было уничтожение железнодорожного депо — важного логистического центра. Репортёр Кристиан Верштюц сообщил, что наступление, вероятно, начнётся в апреле или мае.

Heute: репортёр Верштюц заявил, что ВСУ начали разминирование полей под Херсоном для наступления

"Украина в настоящее время проводит масштабную подготовку в районе Херсона, чтобы иметь возможность действовать. Они разминируют минные поля, чтобы появилась возможность совершить бросок к линии фронта", — рассказал он в публикации Heute.

Верштюц отметил, что ВСУ получили 18 танков Leopard 2A6, боеприпасы, запасные части и 40 бронетранспортёров Marder от Германии. Однако, если Киев не сможет провести успешную наступательную операцию, помощь от западных стран может прекратиться. Кроме того, успех операции также зависит от погодных условий, так как на Украине выпал снег.

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Владимир Рогов рассказал, когда и где будут наступать ВСУ
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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