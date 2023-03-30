Heute: репортёр Верштюц заявил, что ВСУ начали разминирование полей под Херсоном для наступления

1:04 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Перед весенним наступлением, анонсированным Киевом, ВСУ атаковали Мелитополь, который находится под контролем России. Целью украинцев было уничтожение железнодорожного депо — важного логистического центра. Репортёр Кристиан Верштюц сообщил, что наступление, вероятно, начнётся в апреле или мае.

"Украина в настоящее время проводит масштабную подготовку в районе Херсона, чтобы иметь возможность действовать. Они разминируют минные поля, чтобы появилась возможность совершить бросок к линии фронта", — рассказал он в публикации Heute.

Верштюц отметил, что ВСУ получили 18 танков Leopard 2A6, боеприпасы, запасные части и 40 бронетранспортёров Marder от Германии. Однако, если Киев не сможет провести успешную наступательную операцию, помощь от западных стран может прекратиться. Кроме того, успех операции также зависит от погодных условий, так как на Украине выпал снег.

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