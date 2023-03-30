По мнению обозревателя Кристиана Верштюца, наступление ВСУ начнётся из Херсона, откуда они попытаются провести атаку на Мелитополь, находящийся под контролем ВС РФ.
Подготовка к этому шагу уже ведётся, уточнил журналист, в частности, Киев проводит разминирование близлежащей местности.
"Украина в настоящее время проводит масштабную подготовку в районе Херсона, чтобы иметь возможность действовать. Они разминируют минные поля, чтобы появилась возможность совершить бросок к линии фронта", — рассказал Верштюц в статье для издания Heute.
Погода в районе предполагаемых боевых действий неблагоприятна для наступательной операции, так как на Украине выпал снег, отметил Верштюц.
А провести анонсированное наступление украинские военные обязаны, потому что оружие от Запада уже получено, а дальнейшая военная поддержка Киева зависит от успехов ВСУ на поле боя. А вот будут ли ВСУ использовать при наступлении западное оружие, пока неизвестно.
"Вопрос в том, будут ли их применять. Обычно об этом мы узнаем только в том случае, если русские его уничтожат и объявят об этом", — написал Верштюц.
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