Heute: ВСУ начнут контрнаступление из Херсона

1:16 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

По мнению обозревателя Кристиана Верштюца, наступление ВСУ начнётся из Херсона, откуда они попытаются провести атаку на Мелитополь, находящийся под контролем ВС РФ.

Подготовка к этому шагу уже ведётся, уточнил журналист, в частности, Киев проводит разминирование близлежащей местности.

"Украина в настоящее время проводит масштабную подготовку в районе Херсона, чтобы иметь возможность действовать. Они разминируют минные поля, чтобы появилась возможность совершить бросок к линии фронта", — рассказал Верштюц в статье для издания Heute.

Погода в районе предполагаемых боевых действий неблагоприятна для наступательной операции, так как на Украине выпал снег, отметил Верштюц.

А провести анонсированное наступление украинские военные обязаны, потому что оружие от Запада уже получено, а дальнейшая военная поддержка Киева зависит от успехов ВСУ на поле боя. А вот будут ли ВСУ использовать при наступлении западное оружие, пока неизвестно.

"Вопрос в том, будут ли их применять. Обычно об этом мы узнаем только в том случае, если русские его уничтожат и объявят об этом", — написал Верштюц.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.