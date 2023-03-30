Опубликованы кадры с большим скоплением техники НАТО в преддверии наступления ВСУ

Украинские войска опубликовали очередные кадры, на которых продемонстрирована большая колонна бронетехники НАТО. Военные корреспонденты "Русской весны" убеждены, что подобными видео боевики ВСУ намекают на готовящееся наступление.

"На новом ролике недавно полученные БМП. Место и время съёмки не уточняются", — отметили военкоры в своём Telegram-канале.

На данный момент командование ВСУ при поддержке Североатлантического альянса усиленно готовит украинские экипажи для работы с новой техникой.