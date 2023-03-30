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Минобороны: средства ПВО РФ впервые сбили новую ракету "Гром-2" ВСУ в зоне СВО на Украине

Силовые структуры

Средства российской ПВО впервые сбили в воздухе в зоне спецоперации на Украине новую оперативно-тактическую ракету "Гром-2" ВСУ. Об этом проинформировало Минобороны РФ в ежедневной сводке новостей.

Минобороны: средства ПВО РФ впервые сбили новую ракету "Гром-2" ВСУ в зоне СВО на Украине

"В течение суток перехвачены одна оперативно-тактическая ракета "Гром-2", три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, а также уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата в районах Новоандреевки и Зеленого Гая ДНР", — сообщается в Telegram-канале ведомства.

Ракетный комплекс "Гром" был разработан украинским КБ "Южное" (Днепр) в период после распада СССР. Впервые проект был представлен в 2013 году как оперативно-тактическая система. Разработчики заявляли, что в зависимости от типа ракеты "Гром" может поражать цели на расстоянии от 50 до 500 километров, что значительно больше, чем у других комплексов.

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Украинский ОТРК "Гром 2"
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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