ВСУ могли впервые применить для обстрела Крыма ОТРК "Гром-2", превосходящий HIMARS

1:40 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вооружённые силы Украины (ВСУ) могли для обстрела Крыма применить оперативно-тактический ракетный комплекс "Гром-2" собственного производства. В украинских СМИ писали об успешной разработке ОТРК, превышающем возможности американских РСЗО HIMARS. Возможно ли такое, попытался разобраться военный эксперт автор проекта "Рыбарь" Михаил Звинчук.

Речь идёт о попытке нанести удар 4 марта по крымскому аэродрому ВКС России в Гвардейском. Налёт был отражён подразделениями ПВО. Ряд источников предположили, что ВСУ применили реактивный беспилотник Ту-141 "Стриж" с "кустарным" взрывным устройством. Однако есть основания полагать, что это был не "Стриж", отмечает аналитик.

По его данным, расчёт ОТРК "Гром-2" мог провести запуск баллистической ракеты из района поселка Тузлы в Одесской области.

Эксперт напомнил, что на предприятиях ВПК Украины активно развивали продукцию собственного производства ещё до начала СВО, хотя большая часть испытаний не были успешными.

После начала спецоперации к работе подключились западные специалисты, начался завоз запчастей и компонентов. Экспериментальные установки стали поступать в войска.

"Чем дольше затягивается операция на Украине, тем более новое вооружение появляется в рядах украинской армии. Это вполне логичный виток развития конфликта, поэтому пока ещё пробные удары ОТРК не удивительны", — заключил автор "Рыбаря".