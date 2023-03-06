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ВСУ могли впервые применить для обстрела Крыма ОТРК "Гром-2", превосходящий HIMARS

1:40
Силовые структуры

Вооружённые силы Украины (ВСУ) могли для обстрела Крыма применить оперативно-тактический ракетный комплекс "Гром-2" собственного производства. В украинских СМИ писали об успешной разработке ОТРК, превышающем возможности американских РСЗО HIMARS. Возможно ли такое, попытался разобраться военный эксперт автор проекта "Рыбарь" Михаил Звинчук.

ВСУ могли впервые применить для обстрела Крыма ОТРК "Гром-2", превосходящий HIMARS

Речь идёт о попытке нанести удар 4 марта по крымскому аэродрому ВКС России в Гвардейском. Налёт был отражён подразделениями ПВО. Ряд источников предположили, что ВСУ применили реактивный беспилотник Ту-141 "Стриж" с "кустарным" взрывным устройством. Однако есть основания полагать, что это был не "Стриж", отмечает аналитик.

По его данным, расчёт ОТРК "Гром-2" мог провести запуск баллистической ракеты из района поселка Тузлы в Одесской области.

Эксперт напомнил, что на предприятиях ВПК Украины активно развивали продукцию собственного производства ещё до начала СВО, хотя большая часть испытаний не были успешными.

После начала спецоперации к работе подключились западные специалисты, начался завоз запчастей и компонентов. Экспериментальные установки стали поступать в войска.

"Чем дольше затягивается операция на Украине, тем более новое вооружение появляется в рядах украинской армии. Это вполне логичный виток развития конфликта, поэтому пока ещё пробные удары ОТРК не удивительны", — заключил автор "Рыбаря".

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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