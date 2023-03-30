В ЛНР рассказали о пытках российских солдат за отказ петь гимн Украины

1:05 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова рассказала о новых случаях издевательств над российскими военнослужащими со стороны боевиков ВСУ. По информации омбудсмена, украинские националисты подвергают пыткам и издевательствам пленных бойцов за отказ петь гимн Украины.

"На сегодняшний момент очень много случаев издевательства: "Будешь петь гимн Украины?", если не будешь, то они ему срезали скальп", — рассказала Сердюкова.

Сердюкова отметила, что все 315 бойцов Второго гвардейского Луганско-Северодонецкого армейского корпуса, которые были возвращены из плена в результате обмена, рассказали об издевательствах. Причём, зачастую это пытки ради пыток, у российских военнослужащих боевики ВСУ даже не всегда пытались выведать оперативную информацию.

По словам омбудсмена, все случаи пыток тщательно фиксируются. Уже известно, например, где и в каких условиях киевские власти содержат пленных.

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