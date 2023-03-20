Уполномоченный по правам человека в Донецкой Народной Республике Дарья Морозова сообщила, что украинские силовики придумывают новые способы издеваться над российскими военнопленными.
"Пытки стали более изощрёнными", — отметила омбудсмен, слова которой передаёт РИА Новости.
Соответствующий вывод собеседница агентства сделала после обмена пленными. Данные о пытках получит Следственный комитет РФ, добавила Морозова. Она подчеркнула, что правоохранители накажут виновников.
Вместе с этим уполномоченный по правам человека в ДНР заявила, что украинские силовики не смогли сломать российских солдат.
Ранее в социальных сетях появилась информация, согласно которой пользователи могут заплатить за нанесение удара по военнопленному из РФ.
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