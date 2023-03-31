Военные ВС РФ отразили под Донецком попытку ВСУ провести разведку боем

0:43 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В попытке разведки боем ВСУ потеряли технику и с десяток боевиков под Донецком, сообщил начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев.

Так, согласно информации, в ходе отражения атаки украинские боевики потеряли более 10 человек личного состава.

"На южно-донецком направлении подразделениями группировки "Восток" отражена попытка разведки боем наших передовых позиций, а также уничтожена разведгруппа противника, ликвидировано более 10 боевиков". — рассказал Гордеев РИА Новости.

Кроме того, российские бойцы уничтожили ЗРК "Оса-АКМ" и БПЛА "Валькирия".

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