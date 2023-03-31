Минобороны: в планах Генштаба России нет второй волны частичной мобилизации

0:52 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Минобороны России сообщили, что в планах Генштаба нет мероприятий и планов по объявлению второй волны частичной мобилизации.

По словам начальника управления главного организационно-мобилизационного управления Генштаба контр-адмирала Владимира Цимлянского, для выполнения задачи по спецоперации на Украине достаточно резервов.

"Хочу вас всех заверить, что в планах Генерального штаба нет второй волны мобилизации. Тех, кто уже призван на военную службу, а также граждан, добровольно изъявивших желание участвовать в операции, вполне хватает для выполнения возложенных задач", — сообщил на брифинге контр-адмирал, опубликованном в официальном Telegram-канале военного ведомства.

Ранее слухи о возможной волне частичной мобилизации опроверг мэр Москвы Сергей Собянин.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.