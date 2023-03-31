ТАСС: российские войска сокрушили три опорных пункта ВСУ в районе Марьинки

1:02 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские военные нанесли сокрушительный удар по трём украинским опорным пунктам, которые находились в районе Марьинки.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на начальника пресс-центра группировки "Юг" Ивана Бигму, штурмовое подразделение Южного военного округа уничтожило опорники Вооружённых сил Украины (ВСУ) при поддержке артиллеристов.

По его словам, Киев потерял до 10 солдат в результате атаки ВС России.

Он также оценил ситуацию на Авдеевском направлении спецоперации. Бигма отметил, что в этой зоне боёв российские разведчики, применив беспилотник, обнаружили пункт временного размещения и опорный пункт украинских войск. После этого Воздушно-космические силы РФ нанесли удары по целям, заключил руководитель пресс-центра.

Ранее стало известно, что армия РФ отбила атаку элитного спецназа ВСУ и наёмников у Марьинки на Донецком направлении.

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