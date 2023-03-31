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НГ: Россия готовится прорывать западное ПРО в Европе

Силовые структуры » Министерство обороны

Россия укрепляет свои ядерные силы на фоне происходящего в мире и готовится прорывать ПРО в Европе, пишет "НГ".

Приостановка участия в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) дала повод властям к активным действиям в этой области.

Каким?

  • Министерство обороны России рамках контрольной проверки вывело на маршруты боевого патрулирования расчёты подвижных грунтовых ракетных комплексов (ПГРК) "Ярс".
  • В ближайшее время закончится обучение белорусских летчиков эксплуатации и применению российского тактического ядерного оружия (ТЯО).

В Совете безопасности ООН вознамерились обсудить этот вопрос в свете возможных угроз "для Европы и Украины".

Интересы Москвы и Минска там традиционно игнорируются, хотя всем здравомыслящим людям должно быть понятно, что применяться ТЯО будет лишь в случае прямой агрессии в сторону Союзного государства.

Как пояснил генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев, управлением ТЯО займутся оба государства, то есть будет двойная кнопка.

Но в целом это размещение — превентивная мера, дающая возможность уничтожить важные стратегические цели альянса в Румынии, Польше, странах Балтии, нацеленные на Москву. США десятилетиями делали по всему миру то же самое — никто и слова не сказал.

Военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке Юрий Неткачев добавил, что цели размещения лежат не только в геополитическом и организационном плане, но и "чисто военно-техническом" и используются для снижения потенциала перспективной системы ПРО США в Европе.

При этом, он отметил, что в Вооружённых силах РФ "продолжаются работы по снижению заметности ракет и боевых блоков, варьированию траекторно-баллистическими возможностями МБР".

Стоит добавить, что в 2002 году администрация США вышла из договора по ПРО. Именно этим шагом США подорвали фундаментальные принципы, закреплённые в Договоре СНВ.

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Россия тайком размещает свои ракеты вблизи границ США?
Автор Александр Шторм
Александр Шторм — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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