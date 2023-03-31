Кива: Украину ждёт страшная, кровопролитная гражданская война

0:47 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Наступает последний день Украины.

Об этом в своём Telegram-канале заявил бывший депутат Верховной Рады Илья Кива.

"После выдворения православных монахов из своей обители, Киево-Печерской лавры, Украину ждёт страшная, кровопролитная гражданская война, которая заберёт жизни миллионов людей. Живые будут завидовать мёртвым. Это не будет противостояние верующих, это будет бойня обезумевших!" — сообщает экс-нардеп.

По его словам, Бог сотрёт осквернение кровью того народа, который всё это и совершает. Граждане Украины обречены, ведь они уже давно не ведают, кому служат и что творят, убеждён Кива и констатирует, что всё предрешено и изменить уже ничего невозможно.