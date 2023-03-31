Российские Вооружённые силы в ходе продолжающегося наступления на Авдеевку уничтожают позиции армии Украины в Первомайском.
Об этом сообщает издание "Русская Весна" и демонстрирует видеокадры наступления ВС РФ.
На видео — работа артиллерийских войск 9-й бригады 1-го Донецкого армейского корпуса Вооружённых сил России (ранее 9-й полк НМ ДНР).
Солдаты РФ продолжают ювелирным огнём поражать неприятеля в населённом пункте Первомайское, корректировку осуществляют беспилотные аппараты.
Ранее украинский полковник сообщил, что срок наступления ВСУ — не раньше конца апреля.
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