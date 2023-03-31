Наступление на Авдеевку: ВС РФ уничтожают украинские силы в Первомайском

Российские Вооружённые силы в ходе продолжающегося наступления на Авдеевку уничтожают позиции армии Украины в Первомайском.

Об этом сообщает издание "Русская Весна" и демонстрирует видеокадры наступления ВС РФ.

На видео — работа артиллерийских войск 9-й бригады 1-го Донецкого армейского корпуса Вооружённых сил России (ранее 9-й полк НМ ДНР).

Солдаты РФ продолжают ювелирным огнём поражать неприятеля в населённом пункте Первомайское, корректировку осуществляют беспилотные аппараты.

Ранее украинский полковник сообщил, что срок наступления ВСУ — не раньше конца апреля.