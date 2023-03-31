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РИА Новости: боец ЗВО сообщил о ликвидации группы французских наёмников ВСУ в Донбассе месяц назад

Силовые структуры

Наёмников из Французского Иностранного легиона, которые воевали на стороне Украины, разбили месяц назад военнослужащие Западного военного округа (ЗВО) в Донбассе на Кременском направлении. Об этом сообщил боец 20-й армии.

РИА Новости: боец ЗВО сообщил о ликвидации группы французских наёмников ВСУ в Донбассе месяц назад

Он рассказал, что в зону спецоперации направляют в основном подготовленных военных, но они получают достойный ответ.

"Было порядка месяца назад — наше подразделение с ними сталкивалось, но мы их разбили, ну части (Боевиков. — Прим. ред.), конечно, удалось спастись, они убежали. Мы выполнили свою работу. <…> Это был французский легион, большинство людей этой группы были именно французы", — сообщил боец в беседе с РИА Новости.

Со слов собеседника, иностранные наёмники в Донбассе принимают участие в штурмах, участвуют в работе диверсионных отрядов, а также выполняют роль инструкторов.

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Вот они - причины конфликта России и Украины. С чего всё начиналось
Автор Инна Винникова
Инна Винникова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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