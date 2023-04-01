МВД Украины объявило о завершении формирования подразделений для захвата Крыма и Донбасса

0:37 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинское Министерство внутренних дел объявило, что завершило формирование бригад для захвата Донбасса и полуострова Крым.

Об этом сообщает в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко, ссылаясь на заместителя министра МВД Украины Игоря Клименко. По его словам, в стране уже сформировали восемь бригад.

"И мы готовы к активным наступательным мероприятиям", — отметил Клименко.

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