Бондарев: повестки через Госуслуги не предусмотрены законом, они должны вручаться лично

0:49 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Повестки в военкомат через портал Госуслуги не предусмотрены законом.

Их нужно вручать только лично, со ссылкой на главу комитета Совета Федерации еда по обороне и безопасности Виктора Бондарева, сообщает Telegram-канал "Новости Москвы".

Ранее сообщалось, что рассылка повесток через Госуслуги будет приравнена к вручению повестки лично в руки.

"Одна из целей — минимизировать процент уклонистов. Если пришла повестка через Госуслуги, нужно выполнять. Вручение в электронном виде то же самое, что и лично", — заявил заместитель председателя комитета Госдумы РФ по обороне Юрий Швыткин.

Также сегодня портал Госуслуг убрал кнопку, чтобы из пользователи удаляли свой аккаунт.