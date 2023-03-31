Повестки в военкомат через портал Госуслуги не предусмотрены законом.
Их нужно вручать только лично, со ссылкой на главу комитета Совета Федерации еда по обороне и безопасности Виктора Бондарева, сообщает Telegram-канал "Новости Москвы".
Ранее сообщалось, что рассылка повесток через Госуслуги будет приравнена к вручению повестки лично в руки.
"Одна из целей — минимизировать процент уклонистов. Если пришла повестка через Госуслуги, нужно выполнять. Вручение в электронном виде то же самое, что и лично", — заявил заместитель председателя комитета Госдумы РФ по обороне Юрий Швыткин.
Также сегодня портал Госуслуг убрал кнопку, чтобы из пользователи удаляли свой аккаунт.
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