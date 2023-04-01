Генерал ВС США Хертлинг предрёк провал весеннего наступления ВСУ

1:07 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

За время украинского конфликта ВС России стали намного сильнее, тогда как украинская армия истощена и состоит из большого количества новобранцев, заявил американский генерал-лейтенант в отставке Марк Хертлинг.

По его словам, это приведёт к большим проблемам для ВСУ во время будущего весеннего наступления.

"Украинские войска понесли огромные потери, причём погибшие были частью "преобразованной армии", которую США и НАТО помогли создать в период с 2011 по 2022 годы", — написал Хертлинг на своей странице в Twitter*.

Российские подразделения, отметил он, полностью укомплектованы вооружением и уже организовали мощную оборону на новых территориях.

Генерал уверен, что даже если ВСУ удастся потеснить армию России, "весеннее контрнаступление не принесёт им победу".

* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.

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