Боевики ВСУ из бригады теробороны заявили, что их бросают под Бахмут "вместо спецназа"

1:01 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинские боевики из 127-й Харьковской бригады теробороны вооружённых сил Украины (ВСУ) записали 31 марта видео, в котором выразили коллективное недоверие всему командованию 228-го батальона и бригады. Они заявили, что подразделения бригады отправляют под Бахмут (Артёмовск) обманным путём, выдавая их за спецназ.

По словам военных, их хотят просто уничтожить преступными приказами, бросая "на мясо" на Артёмовское направление без обучения и вооружения.

В батальоне процветает коррупция, происходят непонятные вещи с зарплатой, присутствуют элементы вымогательства и числится около ста "мёртвых душ". Всё это тщательно скрывается, заявил один из солдат.

Ранее стало известно, что боевик ВСУ расстрелял из автомата трёх бойцов нацгвардии Украины за то, что его назвали дезертиром во время проверки документов.

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