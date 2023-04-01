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Военнослужащий ВСУ убил трёх бойцов Нацгвардии Украины за то, что его назвали дезертиром

Силовые структуры

Украинский военный был задержан за убийство трёх бойцов Национальной гвардии Украины в ходе конфликта. О том, что произошло, боевик рассказал на допросе в военной прокуратуре.

Военнослужащий ВСУ убил трёх бойцов Нацгвардии Украины за то, что его назвали дезертиром

По его словам, он отправился по приказу командования в село, где был остановлен нацгвардейцами для проверки документов. Они сказали, что военный — дезертир, который скрывается от отправки на передовые позиции.

После словесной перепалки всушник применил штатное оружие и расстрелял проверяющих из автомата Калашникова (АК-74), а затем добил их ножом.

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Генерал ФСБ Михайлов: "Украинский военный живет на фронте 3 часа"
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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