Военнослужащий ВСУ убил трёх бойцов Нацгвардии Украины за то, что его назвали дезертиром

Украинский военный был задержан за убийство трёх бойцов Национальной гвардии Украины в ходе конфликта. О том, что произошло, боевик рассказал на допросе в военной прокуратуре.

По его словам, он отправился по приказу командования в село, где был остановлен нацгвардейцами для проверки документов. Они сказали, что военный — дезертир, который скрывается от отправки на передовые позиции.

После словесной перепалки всушник применил штатное оружие и расстрелял проверяющих из автомата Калашникова (АК-74), а затем добил их ножом.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.