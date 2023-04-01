Киев проинформировал о завершении создания "Гвардии наступления" на Крым и Донбасс

Украинский генштаб отчитался о завершении формирования "Гвардии наступления", которую он намерен использовать для ударов по Крыму и Донбассу. Это будут части боевиков, в задачи которых входит противодействие российской пехоте, а также уничтожение авиации ВС РФ.

Как заявили в украинском генштабе, в новые подразделения поступило свыше 35 тысяч анкет от желающих. Половину из них перенаправили в Нацгвардию.

Командование ВСУ уточнило, что "Гвардия наступления" будет использоваться как "ударный кулак" против российских войск. Поэтому в её ряды приняли только каждого десятого обратившегося. Однако, боевики ещё не обучены. Как заявили в генштабе Украины, с ними сейчас работают инструкторы. Обучение ведётся по индивидуальному плану.

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