Генштаб ВСУ: русская армия ведёт наступление в районе Артёмовска и Авдеевки

ВС РФ наступают в Донбассе и обстреливают позиции ВСУ почти по всей линии фронта.

Об этом сообщает сводка генерального штаба ВСУ.

Русские продолжают перегруппировку подразделений для усиления на Лиманском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. На Запорожском направлении армия РФ ведёт оборонительные действия.

Российские войска осуществляют обстрелы из танков и ствольной артиллерии и наступают в районе Артёмовска и Авдеевки, сказано в ГШ Украины.

На Херсонском и Криворожском направлениях ВС РФ возводят фортификационные сооружения, улучшают снабжение передовых подразделений и не прекращают артобстрелы.

Армия России нанесла 11 ракетных удара, семь авиационных ударов, совершила 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ, подытожило украинское командование.