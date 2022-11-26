ВС РФ наступают в Донбассе и обстреливают позиции ВСУ почти по всей линии фронта.
Об этом сообщает сводка генерального штаба ВСУ.
Русские продолжают перегруппировку подразделений для усиления на Лиманском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. На Запорожском направлении армия РФ ведёт оборонительные действия.
Российские войска осуществляют обстрелы из танков и ствольной артиллерии и наступают в районе Артёмовска и Авдеевки, сказано в ГШ Украины.
На Херсонском и Криворожском направлениях ВС РФ возводят фортификационные сооружения, улучшают снабжение передовых подразделений и не прекращают артобстрелы.
Армия России нанесла 11 ракетных удара, семь авиационных ударов, совершила 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ, подытожило украинское командование.
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