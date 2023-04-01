Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Зеленского возмутила новость о том, что Россия станет председателем Совбеза ООН
В Запорожской области бойцы ВС РФ применили FPV-дроны для сброса листовок на позиции ВСУ
Протоиерей Артемий Владимиров заявил, что Си Цзиньпин просил в России убежища, но ему отказали
Военкор Сладков назвал увеличение расхода боеприпасов ВС РФ условием слома обороны ВСУ
RV: ВСУ начали применять американскую систему разминирования M58 MICLIC, готовясь к наступлению
Прилепин поделился постом о скорых переменах на СВО: развернётся битва на тысячекилометровом фронте
Садальский сравнил валюту с туалетной бумагой: избавляйтесь от доллара, а то по 100 будет
В зоне СВО в апреле появятся новые танки "Чёрный орёл", которые превосходят немецкие "Леопарды"
Марат Башаров рассказал, как общается с Костомаровым: "Наговариваем на диктофон сообщения"

РВ: Уралвагонзавод 1 апреля анонсировал модернизацию 100 танков Т-34

0:47
Силовые структуры

Гроза натовских танков "Леопард" вступает в строй в СВО.

РВ: Уралвагонзавод 1 апреля анонсировал модернизацию 100 танков Т-34

Об этом 1 апреля сообщил Уральский вагонный завод, рассказав о модернизации сотни танков Т-34 до конца 2023 года.

На танки якобы будут установлены новые моторы, динамическая защита, механизм заряжания снарядов и тепловизионная оптика 1пн96мт-02, пишет издание "Русская Весна".

Уточняется, что новые Т-34 по характеристикам будут в разы превосходить британские "Челленджеры" и немецкие "Леопарды".

Сегодня в зоне проведения спецоперации "Леопардам" весьма успешно противостоят танки Т-90М "Прорыв".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
"Это голос разума" — американцев восхитил глава МИД РФ Лавров

Американские пользователи Сети восхитились детальным анализом главы российского МИД Лаврова ситуации на мировой арене.

Американцы пожаловались, что им стыдно за США после интервью Лаврова: "Я бы его крепко обнял"
Украинский политолог: Путин устроит Киеву "кровавый смех" первого апреля
Путин первого апреля устроит Украине "кровавый смех" — украинский политолог
Украинский генерал призвал реально оценивать потенциал армии России
Костомарова готовят к транспортировке в Германию для лечения и восстановления
Александр Калягин: у нас никогда не будет недостатка в театральных талантах Анжела Якубовская Передавать Белоруссии российское ТЯО опасно Любовь Степушова У писателя слава и аппетит всегда шли рука об руку Сергей Лебедев
"Чёрный орёл" будет охотится на "Леопардов" и прочий натовский зверинец
Российские спецназовцы отразили атаку техники НАТО в Запорожье
Бойцы ВС РФ ударили высокоточным оружием по позициям ВСУ
Бойцы ВС РФ ударили высокоточным оружием по позициям ВСУ
Последние материалы
В Запорожской области бойцы ВС РФ применили FPV-дроны для сброса листовок на позиции ВСУ
Атомные часы: точнее, чем само время
Кто и почему допустил рекламу ЧВК "Вагнер" на рекламные площадки по всей стране
РВ: Уралвагонзавод 1 апреля анонсировал модернизацию 100 танков Т-34
Протоиерей Артемий Владимиров заявил, что Си Цзиньпин просил в России убежища, но ему отказали
Военкор Сладков назвал увеличение расхода боеприпасов ВС РФ условием слома обороны ВСУ
RV: ВСУ начали применять американскую систему разминирования M58 MICLIC, готовясь к наступлению
Прилепин поделился постом о скорых переменах на СВО: развернётся битва на тысячекилометровом фронте
Жизнь в "синей зоне": долгожители рекомендуют
Садальский сравнил валюту с туалетной бумагой: избавляйтесь от доллара, а то по 100 будет
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников