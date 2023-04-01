Гроза натовских танков "Леопард" вступает в строй в СВО.
Об этом 1 апреля сообщил Уральский вагонный завод, рассказав о модернизации сотни танков Т-34 до конца 2023 года.
На танки якобы будут установлены новые моторы, динамическая защита, механизм заряжания снарядов и тепловизионная оптика 1пн96мт-02, пишет издание "Русская Весна".
Уточняется, что новые Т-34 по характеристикам будут в разы превосходить британские "Челленджеры" и немецкие "Леопарды".
Сегодня в зоне проведения спецоперации "Леопардам" весьма успешно противостоят танки Т-90М "Прорыв".
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