Продолжаются жёсткие боевые действия у Артёмовска.
Видеокадры боёв глазами украинских боевиков предоставляет издание "Русская Весна".
По информации портала, над кварталами Бахмута витает гнетущая атмосфера.
"Стрекочет стрелковое оружие, боевики ВСУ перемещаются от дома к дому, периодически ведя слепой огонь", — пишут военные корреспонденты издания.
Ранее сообщалось, что бойцы российского подразделения ВДВ взяли всю южную часть Артёмовска и теперь продвигаются к центру города. Потери ВСУ на данном направлении составляют до 500 боевиков каждый день.
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