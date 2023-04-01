Кадры боёв за Артёмовск — городская съёмка армии Украины

0:41 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Продолжаются жёсткие боевые действия у Артёмовска.

Видеокадры боёв глазами украинских боевиков предоставляет издание "Русская Весна".

По информации портала, над кварталами Бахмута витает гнетущая атмосфера.

"Стрекочет стрелковое оружие, боевики ВСУ перемещаются от дома к дому, периодически ведя слепой огонь", — пишут военные корреспонденты издания.

Ранее сообщалось, что бойцы российского подразделения ВДВ взяли всю южную часть Артёмовска и теперь продвигаются к центру города. Потери ВСУ на данном направлении составляют до 500 боевиков каждый день.